Радулов вошёл в топ-20 по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встречается с «Даллас Старз». В ходе второго периода счёт равный — 2:2. Первый матч серии остался за «Старз».

Автором первой шайбы «Далласа» стал Джо Павелски, которому ассистировал Александр Радулов. Благодаря этому Радулов, сделавший 21-ю результативную передачу в матчах Кубка Стэнли, вошёл в топ-20 по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Александр, играющий 48-й кубковый матч, превзошёл результат Сергея Немчинова (20).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах).