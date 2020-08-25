Радулов вошёл в топ-20 по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
Во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встречается с «Даллас Старз». В ходе второго периода счёт равный — 2:2. Первый матч серии остался за «Старз».
Автором первой шайбы «Далласа» стал Джо Павелски, которому ассистировал Александр Радулов. Благодаря этому Радулов, сделавший 21-ю результативную передачу в матчах Кубка Стэнли, вошёл в топ-20 по передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Александр, играющий 48-й кубковый матч, превзошёл результат Сергея Немчинова (20).
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах).
Радулов вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
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