Радулов вывел «Даллас» вперёд в матче с «Колорадо»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». На момент написания новости счёт 4:2 в пользу «Далласа».
«Старз» проигрывали 0:2 по ходу встречи, однако команде из Техаса удалось сравнять счёт, а потом и вовсе выйти вперёд — третью шайбу «Далласа» с передач Джейми Бенна и Миро Хейсканена забросил российский форвард Александр Радулов. Шайба попала в Радулова, располагавшегося на пятачке, и влетела в ворота. Это пятый гол Радулова в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Всего на его счету семь очков, набранных в плей-офф. Другой россиянин, Денис Гурьянов, отметился в матче с «Колорадо» голевой передачей на Радека Факсу.
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