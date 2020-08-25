Миро Хейсканен повторил достижение Скотта Нидермайера и Рэя Бурка

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встречается с «Даллас Старз». После второго периода счёт в пользу «Далласа»— 4:2. Первый матч серии также остался за «Старз».
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен отметился результативной передачей, которая стало для него 18-м очком за карьеру в плей-офф НХЛ. 21-летний защитник вышел на четвёртое место по очкам за карьеру в матчах Кубка Стэнли среди защитников в возрасте до 22 лет. Хейсканен повторил достижение Скотта Нидермайера и Рэя Бурка.
Рекорд принадлежит Гленну Уэсли (24), второе место занимает Пол Коффи (23), а топ-3 замыкает Крэйг Хартсбург (19). Хейсканену исполнится 22 года только 18 июля следующего года. Таким образом, Миро сможет улучшать свои показатели не только в этом плей-офф, но и в следующем.
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