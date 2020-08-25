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34-летний Худобин отразил 38 бросков, продлив победную серию в плей-офф НХЛ до пяти матчей

34-летний Худобин отразил 38 бросков, продлив победную серию в плей-офф НХЛ до пяти матчей
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

Турнирная таблица и сетка Кубка Стэнли.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу, справившись с 38 бросками из 40. Эта победа стала для российского голкипера шестой после возобновления сезона и пятой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ.

34-летний голкипер проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд со скамейки запасных.

Худобин продлил победную серию в дебютном плей-офф НХЛ в статусе стартового голкипера
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