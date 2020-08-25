Павел Францоуз заявил, что арбитры ошибочно засчитали четвёртый гол «Далласа» в его ворота

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.
Ключевой эпизод матча случился на 40-й минуте, когда арбитры засчитали шайбу защитника «Далласа» Эсы Линделля. Финский защитник провёл сольную контратаку, которую завершил своим броском. Голкипер «лавин» Павел Францоуз парировал бросок Линделля, после чего Эса сыграл на добивании и затолкал шайбу за линию ворот.
Главный арбитр Дэн О'Рурк засчитал взятие ворот со льда и отправился смотреть повтор момента. Однако ни на одном из предоставленных повторов невозможно было однозначно определить полное пересечений шайбой линии ворот. Таким образом О'Рурк оставил первоначальное решение в силе.
Голкипер «лавин» Францоуз после матча заявил, что арбитры ошибочно засчитали четвёртый гол «Далласа» в его ворота. «Шайба не пересекла линию ворот», — констатировал Францоуз.
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