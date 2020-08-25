Беднар — о поражении: игроки «Колорадо» начали жалеть себя, а оставалось играть полматча

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:5, 0-2). К 29-й минуте «лавины» вели со счётом 2:0.
«Мы начали жалеть себя, а оставалось играть ещё полматча. Единственный выход из ситуации это продолжать работать и стараться исправиться. Конец света ещё не наступил для нас. Всё лучшее ещё впереди. Придётся выкарабкиваться. Нижние звенья снова провели неудачный матч? Если бы они играли лучше, мы бы не проигрывали в серии 0-2.
Гол Линделля? Я не знаю, пересекла шайба линию ворот или не пересекла. Если арбитры были не уверены в своих действиях, им следовало остановить игру. Без малейшего понятия, среагировали ли они на радость Линделля или увидели то, что не увидели мы», — приводят слова Беднара североамериканские журналисты.
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