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Беднар — о поражении: игроки «Колорадо» начали жалеть себя, а оставалось играть полматча

Беднар — о поражении: игроки «Колорадо» начали жалеть себя, а оставалось играть полматча
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:5, 0-2). К 29-й минуте «лавины» вели со счётом 2:0.

«Мы начали жалеть себя, а оставалось играть ещё полматча. Единственный выход из ситуации это продолжать работать и стараться исправиться. Конец света ещё не наступил для нас. Всё лучшее ещё впереди. Придётся выкарабкиваться. Нижние звенья снова провели неудачный матч? Если бы они играли лучше, мы бы не проигрывали в серии 0-2.

Гол Линделля? Я не знаю, пересекла шайба линию ворот или не пересекла. Если арбитры были не уверены в своих действиях, им следовало остановить игру. Без малейшего понятия, среагировали ли они на радость Линделля или увидели то, что не увидели мы», — приводят слова Беднара североамериканские журналисты.

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