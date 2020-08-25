Александр Радулов повторил достижение Майка Модано 17-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, отличившийся на 36-й минуте матча. Российский форвард во втором матче кряду принёс победу «Старз». Таким образом, Радулов повторил клубное достижение Майка Модано 17-летней давности. В 2003 году Майк также забил два победных гола подряд в плей-офф НХЛ.

Радулов, набравший 39-е очко в 48-м кубковом матче, вышел на 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Алексея Житника (39 очков в 98 матчах).