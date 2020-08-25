Александр Радулов повторил достижение Майка Модано 17-летней давности
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.
Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, отличившийся на 36-й минуте матча. Российский форвард во втором матче кряду принёс победу «Старз». Таким образом, Радулов повторил клубное достижение Майка Модано 17-летней давности. В 2003 году Майк также забил два победных гола подряд в плей-офф НХЛ.
Радулов, набравший 39-е очко в 48-м кубковом матче, вышел на 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Алексея Житника (39 очков в 98 матчах).
Радулов вышел на 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
- 25 августа 2020
-
09:30
-
09:01
-
08:43
-
08:30
-
08:12
-
07:59
-
07:50
-
07:44
-
07:30
-
07:02
-
07:00
-
06:42
-
06:35
-
06:25
-
06:20
-
06:05
-
04:40
-
03:03
-
02:50
-
00:09
-
00:01
- 24 августа 2020
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:34
-
23:18
-
22:42
-
21:59
-
21:50
-
21:35
-
20:59
-
20:47
-
20:01
-
19:52
-
19:40
Партнерский контент