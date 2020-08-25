Варламов: мои родители в настоящем восторге от того, что сейчас происходит с «Айлендерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился впечатлениями после первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:0, 1-0).
«Безусловно, я не могу не отдать должное полевым игрокам. Ребята отлично действовали перед моими воротами, и я особо хочу пожать руку Энди (Грина. — Прим. «Чемпионата»), который сделал пару совершенно фантастических блоков. Но это плей-офф, и личная статистика тут отходит даже не на второй, а на третий план. Главное — это победы команды. Я абсолютно не чувствую, что сделал что-то особенное.
Пока нам нечего особенно праздновать и отмечать. У нас впереди ещё много работы. Но мои родители в настоящем восторге от того, что сейчас происходит с нашей командой. Хороший старт — это приятно, но серия обещает быть долгой. Нам не стоит расслабляться. Нужно выиграть четыре раза, а не один», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
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