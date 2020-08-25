Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро может стать помощником в «Торонто»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро сообщил, что может стать ассистентом главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа.

«Несмотря на то что „Торонто“ не смог добиться успеха в нынешнем плей-офф, это всё равно очень хорошая команда, чтобы считаться претендентом на Кубок Стэнли в любом сезоне. А моей целью является завоевать кубок до того времени, когда я выйду на пенсию. Так что почему бы и нет», — цитирует Будро MSN.

Нынешний сезон 65-летний специалист начинал в должности главного тренера «Миннесоты Уайлд». Экс-наставник «Вашингтон Кэпиталз» был уволен с занимаемой должности 14 февраля 2020 года, сразу после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».