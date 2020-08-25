Радулов вышел на 16-е место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.
Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, отличившийся на 36-й минуте матча. Российский форвард во втором матче кряду принёс победу «Старз». Благодаря этому Радулов, забивший 18-й гол в 48-м кубковом матче, вышел на 16-е место по заброшенным шайбам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Сергея Самсонова (18 голов в 76 матчах).
Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (69 голов в 136 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (63 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (52 гола в 183 матчах).
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