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Радулов вышел на третье место в истории «Далласа» по победным голам в одном плей-офф

Радулов вышел на третье место в истории «Далласа» по победным голам в одном плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, отличившийся на 36-й минуте матча. Российский форвард во втором матче кряду принёс победу «Старз». В общей сложности Александр забил уже три победных гола в этом плей-офф, что является третьим результатом в истории клуба.

Рекорд «Далласа» принадлежит Джо Ньюиндайку (шесть голов в 1999 году). Второе место занимает Бретт Халл (четыре шайбы, 2000 год). Радулов делит третье место с Джейми Лангенбрюннером (1999) и Майком Модано (2008).

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