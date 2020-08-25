Худобин: «Даллас» не хватает звёзд с неба, а старается играть в правильный хоккей

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после победы во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:2, 2-0) рассказал, за счёт чего команда добивается успеха в нынешнем плей-офф.

«Мы не хватаем звёзд с небес, а стараемся играть в правильный хоккей. Посмотрите на предыдущие матчи, сколько блокируют бросков даже старшие ребята, которые очень давно в лиге. Они ложатся под шайбу, бьются, на себя ловят, применяют силовые приёмы.

Это говорит о том, что мы команда, играем каждый друг за друга. Стараемся находить правильные слова в раздевалке и поддерживать, даже если мы проигрываем. К счастью, у меня в карьере был хороший опыт. Так было, когда я ещё выступал в Магнитогорске, когда играл в 2011 году в Бостоне. Это просто шикарно, когда видишь, что команда бьётся, пластается. Любой игрок — неважно, молодой он или ветеран», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.