Маккиннон повторил достижение Овечкина и Айзермана для 25-летних игроков в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл нападающий «лавин» Натан Маккиннон, продливший результативную серию до 10 матчей. Во втором периоде канадский форвард отметился результативной передачей, которая стала для него 47-м очком за карьеру в плей-офф НХЛ. 25-летний канадец вышел на восьмое место за историю лиги по очкам в матчах Кубка Стэнли в своей возрастной категории. Столько же очков к 25 годам в плей-офф НХЛ набрали Александр Овечкин, Морис Ришар и Стив Айзерман.

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (79), второе место занимает Марио Лемье (63), топ-3 замыкает Барри Педерсон (52). Четвёртое и пятое места делят Жан Беливо и Яри Курри (по 50 очков).