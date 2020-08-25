В сезоне-2020/2021 на домашних матчах «Трактор» сможет принять 50% зрителей, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

«Исходя из эпидемиологической ситуации для клуба было важно сделать хоккей доступным. В сезоне-2020/2021 цены на абонементы и билеты снижены до 30 %, если сравнивать их с прошлым чемпионатом. Такая мера стала возможна благодаря поддержке партнеров клуба.



В будущем сезоне на домашних матчах «Трактор» сможет принять 50% зрителей от максимальной вместимости арены, куда включаются зрительские места и ложи. Рассадка на арене будет ориентирована на социальную дистанцию в 1.5 метра. Зрители будут сидеть два через два. Важно учитывать, что первые три ряда теперь не идут в продажу, исходя из регламента КХЛ, где прописано, что они относятся к «чистой» зоне и нахождение там невозможно.



«Трактор» на матчах будет придерживаться строгих указаний Роспотребнадзора, поэтому вход на игру при наличии билета или абонемента будет возможен только в маске и перчатках. На каждом входе у болельщиков будут проверять температуру, и если показатель (после контрольного измерения температуры ртутным градусником) будет 37+, то попасть на матч не удастся», — говорится в пресс-релизе чёрно-белых.