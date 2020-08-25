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Источник: Осипов подпишет полноценный контракт с «Нефтехимиком», Вишневский отказался

Источник: Осипов подпишет полноценный контракт с «Нефтехимиком», Вишневский отказался
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Александр Осипов успешно прошёл просмотр в «Нефтехимике» и теперь подпишет полноценный контракт с нижнекамским клубом, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Осипов сыграл за «Адмирал» 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал восемь голевых передач при показателе полезности «–19».

Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 491 матч, в которых он забросил 60 шайб и отдал 79 результативных передач при показателе полезности «–18». Помимо «Адмирала», опытный защитник выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс», московское «Динамо», «Авангард» и «Спартак».

В свою очередь защитник Иван Вишневский, также проходивший предсезонку с «Нефтехимиком», от полноценного соглашения отказался. Хоккеиста не устроили предложенные финансовые условия.

Знарок: совершенно не жалею, что отпустил Осипова. Пускай радуется победе
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