Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Из-за коронавируса ИИХФ отменила проведение Континентального кубка в нынешнем сезоне

Из-за коронавируса ИИХФ отменила проведение Континентального кубка в нынешнем сезоне
Хоккей / Прочие 0

Международная федерация хоккея приняла решение не проводить Континентальный кубок в нынешнем сезоне, сообщается на официальном сайте ИИХФ. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Турнир ежегодно проводится среди европейских клубов с 1997 года. Континентальный кубок является продолжением Кубка Федерации по хоккею с шайбой, который проводился с 1994 по 1996 год. Среди российских клубов его победителями становились «Лада» (2006) и «Ак Барс» (2008). Последним победителем Континентального кубка является датский «Сеннерйюск».

В следующем розыгрыше должны были принять участие 20 хоккейных клубов. Это или победители национальных чемпионатов или команды занимавшие первые места на момент приостановки сезона, из-за пандемии коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020