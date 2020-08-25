Из-за коронавируса ИИХФ отменила проведение Континентального кубка в нынешнем сезоне

Международная федерация хоккея приняла решение не проводить Континентальный кубок в нынешнем сезоне, сообщается на официальном сайте ИИХФ. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.
Турнир ежегодно проводится среди европейских клубов с 1997 года. Континентальный кубок является продолжением Кубка Федерации по хоккею с шайбой, который проводился с 1994 по 1996 год. Среди российских клубов его победителями становились «Лада» (2006) и «Ак Барс» (2008). Последним победителем Континентального кубка является датский «Сеннерйюск».
В следующем розыгрыше должны были принять участие 20 хоккейных клубов. Это или победители национальных чемпионатов или команды занимавшие первые места на момент приостановки сезона, из-за пандемии коронавируса.
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