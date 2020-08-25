Энди Грин: Варламов играет фантастически. Просто стоит на голове

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грин поделился мнением об игре вратаря Семёна Варламова в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:0, 1-0) в серии второго раунда Кубка Стэнли.
«Здесь, в Торонто, он играет фантастически. Просто стоит на голове. Впрочем, он производил впечатление и когда я в начале сезона играл против него. Спокойный, собранный вратарь, но при этом борется в каждом эпизоде. Наша задача – ликвидировать трафик перед ним. И когда мы с ней справляемся, он видит шайбу и парирует её», – цитирует Грина пресс-служба НХЛ.
32-летний российский вратарь «Айлендерс» отразил 29 бросков, отметившись вторым подряд сухим матчем в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Текущая сухая серия Семёна составляет 136 минут 20 секунд, что является вторым результатом в клубной истории в плей-офф НХЛ.
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