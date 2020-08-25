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Гендиректор минского «Динамо» Басков станет председателем Федерации хоккея Беларуси

Гендиректор минского «Динамо» Басков станет председателем Федерации хоккея Беларуси
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», Геннадий Савилов покинет пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займёт Дмитрий Басков, работающий генеральным директором минского «Динамо» с 2018 года.

В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо». Три года школа занимала первое место в республиканском медальном зачете. Самым успешным стал сезон-2016/2017, когда все восемь команд финишировали в тройке призеров, а шесть из них завоевали золотые медали. Воспитанники динамовской школы регулярно вызывались в молодёжные и юношеские сборные, а также привлекаются к основе «зубров».

Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.

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