Меркулов: задача-минимум для московского «Динамо» — выйти в финал Кубка Гагарина

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон.



«Задача довольно простая и архисложная — победа в Кубке Гагарина. Задача-минимум — выйти в финал», — приводит слова Меркулова ТАСС.



Напомним, «Динамо» будет играть в предстоящем сезоне со зрителями на трибунах, но из-за требований правительства Москвы и Роспотребнадзора их число на трибунах будет ограничено. В связи с этим абонементов как таковых не будет, так как клуб в сложившихся обстоятельствах не сможет обеспечить сохранение конкретных мест на трибунах, которые владельцы абонементов занимали в прошлом сезоне.



Однако будет продажа билетов в два этапа. Первыми купить билеты на матч смогут владельцы абонементов прошлого сезона, после чего такую возможность получат все желающие. Такая схема будет действовать до тех пор, пока не будут сняты все ограничения, введённые из-за пандемии. Как только все ограничения на посещение матчей будут сняты, владельцы абонементов прошлого сезона получат приоритетное право выкупа абонементов на свои места