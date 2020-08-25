«Локомотив» расторг контракты с Пайгиным и Сидоровым
Ярославский «Локомотив» расторг контракты с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Сидоровым, информирует официальный аккаунт «железнодорожников» в «Твиттере».
«Локомотив» расторг действующие соглашения с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Сидоровым. Пайгин выступал за главную команду нашего клуба с 2017 по 2018 год, Сидоров — в сезоне 2019/2020. Желаем хоккеистам дальнейших успехов», — указано в заявлении клуба.
25-летний Пайгин в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик», в 52 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности "-8" и 10 минутах штрафного времени.
23-летний Сидоров провёл 21 матч за основную команду «Локомотива», набрав 3 (1+2 балла).
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