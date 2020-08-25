Расписание игрового дня НХЛ на 25 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
02:00 (мск). «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз»
04:45. «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс»
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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