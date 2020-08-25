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Разин: не могу сказать, что «Северсталь» прямо развалилась. Хотя «Авангард» был сильнее

Разин: не могу сказать, что «Северсталь» прямо развалилась. Хотя «Авангард» был сильнее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча с «Авангардом» (3:6).

«Мы сыграли с хорошим соперником, который к тому же вышел на матч в оптимальном составе. У нас у самих, пожалуй, впервые за предсезонку состав был оптимальным. В первую очередь наша проблема – дисциплина: например, мы полностью проиграли пятак, нас там буквально сминали – первые четыре гола пропустили именно оттуда.

Нас почти всю игру держал Подъяпольский: хоть омичи и были сильнее – не могу сказать, что мы прямо развалились. При счете 3:5 имели моменты – забили бы, и всё могло сложиться иначе. А победа над «Локомотивом» – другая история, нужно учитывать и то, что ярославцы были тогда не в оптимальном составе», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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