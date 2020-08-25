Разин: не могу сказать, что «Северсталь» прямо развалилась. Хотя «Авангард» был сильнее

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча с «Авангардом» (3:6).
«Мы сыграли с хорошим соперником, который к тому же вышел на матч в оптимальном составе. У нас у самих, пожалуй, впервые за предсезонку состав был оптимальным. В первую очередь наша проблема – дисциплина: например, мы полностью проиграли пятак, нас там буквально сминали – первые четыре гола пропустили именно оттуда.
Нас почти всю игру держал Подъяпольский: хоть омичи и были сильнее – не могу сказать, что мы прямо развалились. При счете 3:5 имели моменты – забили бы, и всё могло сложиться иначе. А победа над «Локомотивом» – другая история, нужно учитывать и то, что ярославцы были тогда не в оптимальном составе», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 25 августа 2020
-
18:38
-
18:21
-
18:01
-
17:23
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:32
-
16:27
-
16:05
-
15:36
-
15:30
-
14:50
-
14:16
-
14:00
-
13:36
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:58
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:26
-
10:10
-
09:46
-
09:30
-
09:01
-
08:43
-
08:30
-
08:12
-
07:59
-
07:50
-
07:44
-
07:30