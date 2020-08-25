Дрегер: «Торонто» готовит обмен Капанена в «Питтсбург»

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер рассказал о переговорах клубов «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пигвинз». По имеющейся информации, стороны обсудили возможный обмен нападающего Каспери Капанена в стан «пингвинов».



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 24-летний Капанен провёл 69 матчей, записав на свой счёт 36 (13+23) баллов при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф форвард сделал две результативных передачи.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».



