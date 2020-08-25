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Агент: встреча Жафярова и губернатора Никитина предопределила ход переговоров

Агент: встреча Жафярова и губернатора Никитина предопределила ход переговоров
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал подписание форвардом Дамиром Жафяровым новыого однолетнего контракта с нижегородским «Торпедо».

«Дамир Жафяров принял решение остаться до конца сезона в «Торпедо». К этому решению его подтолкнули приятные семейные обстоятельства. Личная встреча Дамира и губернатора Нижегородчины также предопределила исход переговоров», — написала Бабаев в «Твиттере».

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Жафяров принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 37 (17+20) баллов при показателе полезности "-16" и 12 минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 20 минут и 21 секунду за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина Жафяров отметился двумя результативными передачами.

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