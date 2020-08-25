«Торонто» обменяло Капанена в «Питтсбург» на драфт-пик первого раунда

Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен. В «Питтсбург» отправился нападающий Каспери Капанен, защитник Йеспер Линдрген и права на форварда Понтуса Оберга. «Торонто» получил право выбора в первом раунде предстоящего драфта под 15-м номером, форварда Эвана Родригеса, Филипа Холландера и защитника Давида Варшовски.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 24-летний Капанен провёл 69 матчей, записав на свой счёт 36 (13+23) баллов при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф форвард сделал две результативных передачи. Родригес в прошедшем сезоне провёл 45 матчей, заработав 10 (6+4) очков.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
- 25 августа 2020
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