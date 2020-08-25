Чистяков: не могу сказать, что ощущаю себя полноценным игроком основы «Авангарда»

Защитник омского «Авангарда» Семён Чистяков после матча с череповецкой «Северсталью» (3:6) рассказал, что не ощущает себя полноценным игроком основного состава.
«Ощущаю ли себя полноценным игроком основы „Авангарда“? Не могу так сказать. В нашей команде место ни за кем не зарезервировано, в этом плане у нас все сурово – постоянно нужно доказывать, чтобы оставаться в основном составе.
Приходится ли мне сдерживать свои атакущие навыки в строгой системе Боба Хартли? В чём-то да, но, если есть возможность подключиться к атаке, я всё равно подключаюсь. Частить с этим не нужно, из своей зоны мы выходим через пас, тут действительно не могу злоупотреблять, а вот при соответствующих обстоятельствах бегу вперёд, так уж строго в этом никто не ограничивает», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 25 августа 2020
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