Шарипзянов: в сезоне «Авангарду» не простят такого слабого старта матча

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от выигранного матча с череповецкой «Северсталью» (6:3).



«С чем связан очередной слабый старт матча? Не знаю, но такое, конечно, надо искоренять – в сезоне этого уже не простят. Нам нужно выходить и давить сразу же, как делаем это во втором и третьем периоде. Не могу напрямую связать сложности первых периодов с нагрузками. В любом случае, нужно действовать надёжнее.



Главные претенденты на Кубок Гагарина — СКА, ЦСКА и „Авангард“? Согласен, но мне нужно думать только о своей команде и как приносить ей пользу», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.