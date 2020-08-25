Хохлачёв: «Авангард» опять проспал начало матча, будем разбираться

Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв подвёл итоги матча с «Северсталью» (6:3).



«Очередное неудачное начало матча? Вчера мы нахватали много удалений. Сегодня тоже проспали. Будем разбираться, пока не знаю, почему плохо начинаем первый период. Разговариваем, потому что так играть нельзя. Если будем продолжать в таком же духе, проиграем с большим счётом, будет нехорошо. Поэтому все собираемся после первого периода и начинаем играть уже намного лучше.



В чём команде нужно прибавить перед стартом сезона? В каждом аспекте — в обороне, в атаке, в большинстве, в меньшинстве. Ещё есть над чем работать, чтобы мы стали лучше, и прогрессировать уже в ходе сезона», — цитирует Хохлачёва официальный сайт «Авангарда».