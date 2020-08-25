СКА победил «Куньлунь» на турнире имени Пучкова

Петербургский СКА и китайский «Куньлунь Ред Стар» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Валерия Брагина — 2:0. «Драконы» дебютировали на турнире победным матчем с «Сочи» (2:1).



В первом периоде шайб заброшено не было. Счёт был открыт на 27-й минуте, гол забил нападающий СКА Линден Вей. На 45-й минуте защитник Игорь Ожиганов упрочил преимущество «армейцев», поставив точку в матче. Голкипер петербургского клуба Ярослав Аскаров отыграл матч на ноль.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.



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