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«Нефтехимик» будет заполнять домашнюю арену на 17%

«Нефтехимик» будет заполнять домашнюю арену на 17%
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» рассказал, как будет заполнять домашнюю арену в регулярном чемпионате в условиях коронавируса.

«Согласно официальному разрешению управления Роспотребнадзора республики Татарстан за № 524 от 14.08.2020 разрешено присутствие зрителей численностью не более 25% общей вместимости ЛД «Нефтехим — Арена» в период проведения домашних хоккейных матчей команд ХК «Нефтехимик» и МХК «Реактор».

С учётом соблюдения социальной дистанции заполняемость чаши арены зрителями возможна только на 17%. Спешим сообщить, что в самое ближайшее время в продаже появится 932 посадочных места на домашние матчи наших любимых команд. Все матчи предстоящего сезона будут проводиться с учетом требований и соблюдением санитарных норм», — указано в заявлении клуба.

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