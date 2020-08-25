«Нефтехимик» будет заполнять домашнюю арену на 17%

Нижнекамский «Нефтехимик» рассказал, как будет заполнять домашнюю арену в регулярном чемпионате в условиях коронавируса.



«Согласно официальному разрешению управления Роспотребнадзора республики Татарстан за № 524 от 14.08.2020 разрешено присутствие зрителей численностью не более 25% общей вместимости ЛД «Нефтехим — Арена» в период проведения домашних хоккейных матчей команд ХК «Нефтехимик» и МХК «Реактор».



С учётом соблюдения социальной дистанции заполняемость чаши арены зрителями возможна только на 17%. Спешим сообщить, что в самое ближайшее время в продаже появится 932 посадочных места на домашние матчи наших любимых команд. Все матчи предстоящего сезона будут проводиться с учетом требований и соблюдением санитарных норм», — указано в заявлении клуба.