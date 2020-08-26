Никита Кучеров сравнял счёт в матче с «Бостоном», забросив третью шайбу в плей-офф

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит второй матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В составе «Бостона» отличились Ник Ритчи и Брэд Маршан. За «Тампу» забивали Блейк Коулман и российский нападающий Никита Кучеров.

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В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кучеров провёл 69 матчей, в которых записал в свой актив 34 гола и сделал 52 результативные передачи. В плей-офф для россиянина эта шайба стала третьей. Также на его счету 7 голевых пасов.

На данный момент счёт 1-0 в пользу «Бостона» в серии до четырёх побед.