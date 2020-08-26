«Тампа» в овертайме обыграла «Бостон» и сравняла счёт в серии. У Кучерова гол и «+1»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился 2-й матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Лайтнинг». Счёт в серии стал равным – 1-1.

В составе «Тампы» дублем отметился Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Никита Кучеров и Ондржей Палат, чей гол в овертайме принёс «молниям» победу в матче. У «Бостона» отличились Ник Ритчи и Брэд Маршан, также отметившийся дублем.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ставший автором заброшенной шайбы, провёл на льду 23 минуты и 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем плей-офф он набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах и заработал коэффициент полезности «+2».