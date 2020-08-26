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«Тампа» в овертайме обыграла «Бостон» и сравняла счёт в серии. У Кучерова гол и «+1»

«Тампа» в овертайме обыграла «Бостон» и сравняла счёт в серии. У Кучерова гол и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился 2-й матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Лайтнинг». Счёт в серии стал равным – 1-1.

В составе «Тампы» дублем отметился Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Никита Кучеров и Ондржей Палат, чей гол в овертайме принёс «молниям» победу в матче. У «Бостона» отличились Ник Ритчи и Брэд Маршан, также отметившийся дублем.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ставший автором заброшенной шайбы, провёл на льду 23 минуты и 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем плей-офф он набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах и заработал коэффициент полезности «+2».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
26 августа 2020, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Ритчи (Бьорк) – 03:14' (5x5)   1:1 Коулман (Богосян, Гудроу) – 12:42' (5x5)   1:2 Маршан (Пастрняк, Крюг) – 34:33' (5x4)   2:2 Кучеров (Шаттенкирк, Пойнт) – 35:28' (5x5)   3:2 Коулман (Хедман) – 50:40' (5x5)   3:3 Маршан (Курали, Пастрняк) – 56:02' (5x5)   4:3 Палат (Гурд, Марун) – 64:40' (5x5)
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