Никита Кучеров догнал Овечкина по количеству очков в плей-офф за последние 5 сезонов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) вышел на второе место по количеству очков в плей-офф за последние 5 сезонов. Кучеров делит эту строчку с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, имея на счету 70 баллов.
При этом, оба россиянина уступают лидеру списка нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 75 очков.
В текущем плей-офф 27-летний российский форвард «Тампы» принял участие в 10 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал коэффициент полезности «+3», при 4 минутах штрафа.
В текущем плей-офф 27-летний российский форвард «Тампы» принял участие в 10 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал коэффициент полезности «+3», при 4 минутах штрафа. Всего в НХЛ Кучеров провёл 515 матчей, отметившись 547 (221+326) набранными очками при коэффициенте полезности «+128».
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