Маршан сравнялся с Эспозито по матчам за «Бостон» с двумя и более очками в плей-офф НХЛ
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Лайтнинг». Счёт в серии стал равным – 1-1.
В составе «Тампы» дублем отметился Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Никита Кучеров и Ондржей Палат, чей гол в овертайме принёс «молниям» победу в матче. У «Бостона» отличились Ник Ритчи и Брэд Маршан, также отметившийся дублем.
Маршан в 29-й раз в карьере набрал минимум два очка в одном матче в плей-офф НХЛ. По этому показателю Маршан вышел на второе место в истории «Бостона», повторив результат Фила Эспозито. Клубный рекорд принадлежит Рэю Бурку (46).
«Тампа» в овертайме обыграла «Бостон» и сравняла счёт в серии. У Кучерова гол и «+1»
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