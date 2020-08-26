Петтерссон эффектно переиграл Ленера, набрав третье очко во втором матче серии с «Вегасом»

Во втором матче серии второго раунда второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» встречается с «Ванкувер Кэнакс». После первого периода подопечные Трэвиса Грина впереди — 3:1. Первый матч остался за «Вегасом».

Главным героем второго матча серии становится форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, принявший участие на данный момент во всех голах «косаток». В первом периоде шведский нападающий ассистировал Тайлеру Тоффоли и Бо Хорвату, а во втором периоде забил сам. Петтерссон на пятаке «Вегаса» получил пас от Александера Эдлера и в эффектном стиле разложил Робина Ленера.

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Второстепенную голевую передачу в этом эпизоде исполнил Тоффоли, для которого результативное действие также стало третьим в матче.