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Ленер: я должен быть лучше, но не готов брать на себя ответственность за поражение

Ленер: я должен быть лучше, но не готов брать на себя ответственность за поражение
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер остался недоволен действием полевых игроков команды во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:5, 1-1). Шведский вратарь пропустил четыре шайбы в матче, причём все они были заброшены с ближнего пятака.

«Я должен быть лучше, но сегодня не готов брать на себя ответственность за поражение. Нельзя вновь и вновь оставлять игроков соперника в полнейшем одиночестве перед воротами и надеяться на положительный итог матча», — приводят слова Ленера североамериканские журналисты.

Первая встреча серии между этими командами завершилась разгромным поражением «Ванкувера» со счётом 0:5. Третий матч серии между «Ванкувером» и «Вегасом» состоится 28 августа. Начало – 04:45 мск.

Петтерссон эффектно переиграл Ленера, набрав третье очко во втором матче серии с «Вегасом»
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