Ленер: я должен быть лучше, но не готов брать на себя ответственность за поражение

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер остался недоволен действием полевых игроков команды во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:5, 1-1). Шведский вратарь пропустил четыре шайбы в матче, причём все они были заброшены с ближнего пятака.

«Я должен быть лучше, но сегодня не готов брать на себя ответственность за поражение. Нельзя вновь и вновь оставлять игроков соперника в полнейшем одиночестве перед воротами и надеяться на положительный итог матча», — приводят слова Ленера североамериканские журналисты.

Первая встреча серии между этими командами завершилась разгромным поражением «Ванкувера» со счётом 0:5. Третий матч серии между «Ванкувером» и «Вегасом» состоится 28 августа. Начало – 04:45 мск.