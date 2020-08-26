Бадюков: Худобин успешно делает всё, чтобы его не воспринимали просто как хорошего бэкапа

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил игру российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Худобин показывает, что для «Далласа» является одним из лидеров. Даже в проигранных матчах серии с «Калгари» Антон сделал изрядное количество спасений и множество непростых шайб вытаскивал. Если он сохранит нынешнюю физическую форму, то продолжит показывать такую игру.

При условии, что «Даллас» пройдёт «Колорадо», у Худобина появятся высокие шансы подписать тот контракт, который он хочет. Ему удалось вытеснить Бишопа, который уже в «Тампе» оказался жертвой другого российского вратаря — Андрея Василевского.

Сейчас в «Далласе» мощная бригада киперов, но вопрос в том, готовы ли будут в клубе на следующий сезон платить большие деньги Худобину. Тем не менее сейчас Антон успешно делает всё, чтобы его воспринимали не просто как хорошего бэкапа», — цитируют Бадюкова «Известия».