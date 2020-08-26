Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись два матча во втором раунде Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ (1-1). В составе «Тампы» дублем отметился Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Никита Кучеров и Ондржей Палат, чей гол в овертайме принёс «молниям» победу в матче. Для Кучерова заброшенная шайба стала 32-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов «Тампы» в плей-офф, теперь отставая всего на одну шайбу от клубного рекорда, который принадлежит Мартину Сен-Луи.

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5 (1-1). Лучшими игроками матча стали форварды номинальных гостей Элиас Петтерссон и Тайлер Тоффоли, набравшие по 3 (1+2) очка.