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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись два матча во втором раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ (1-1). В составе «Тампы» дублем отметился Блейк Коулман, ещё по шайбе забросили Никита Кучеров и Ондржей Палат, чей гол в овертайме принёс «молниям» победу в матче. Для Кучерова заброшенная шайба стала 32-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов «Тампы» в плей-офф, теперь отставая всего на одну шайбу от клубного рекорда, который принадлежит Мартину Сен-Луи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
26 августа 2020, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Ритчи (Бьорк) – 03:14' (5x5)   1:1 Коулман (Богосян, Гудроу) – 12:42' (5x5)   1:2 Маршан (Пастрняк, Крюг) – 34:33' (5x4)   2:2 Кучеров (Шаттенкирк, Пойнт) – 35:28' (5x5)   3:2 Коулман (Хедман) – 50:40' (5x5)   3:3 Маршан (Курали, Пастрняк) – 56:02' (5x5)   4:3 Палат (Гурд, Марун) – 64:40' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5 (1-1). Лучшими игроками матча стали форварды номинальных гостей Элиас Петтерссон и Тайлер Тоффоли, набравшие по 3 (1+2) очка.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
26 августа 2020, среда. 04:45 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Тоффоли (Петтерссон, Хьюз) – 01:29' (5x5)   0:2 Хорват (Тоффоли, Петтерссон) – 10:59' (5x4)   1:2 Так (Руа, Теодор) – 26:34' (5x5)   1:3 Петтерссон (Эдлер, Тоффоли) – 38:35' (5x5)   1:4 Хорват (Бёзер, Эдлер) – 40:18' (5x5)   2:4 Пасиоретти (Теодор, Штястны) – 58:34' (6x4)   2:5 Пирсон (Миллер) – 59:30' (en)
Кучеров уступает только Овечкину и Тарасенко по шайбам с момента дебюта в плей-офф НХЛ
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