Худобин — о Радулове и Гурьянове: мы – русские. Всегда вместе держимся

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о взаимоотношениях с конкурентом за пост первого номера в клубе Беном Бишопом и дружбе с российскими форвардами команды Александром Радуловым и Денисом Гурьяновым.

«Бен находится с нами в «пузыре». Бен меня постоянно поддерживает. Его нет в раздевалке «Далласа», но у нас с ним не изменились отношения. Раньше бывало, что три матча подряд сыграет он, потом – я. Ничего сверхъестественного. Бен переживает, он всегда рад за меня. Мы абсолютно нормально общаемся.

С Саней Радуловым мы давно знакомы, ещё с юниорской сборной, мы же одногодки. У нас с Сашей очень хорошие отношения. С Денисом Гурьяновым мы познакомились уже в «Далласе». Он, когда только пришёл, сразу сказал: «Вы меня введите в курс дела, что и к чему». У нас с Дэном тоже рабочие отношения. Мы – русские. Всегда вместе держимся», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с российским голкипером «Далласа» можно прочитать на «Чемпионате».