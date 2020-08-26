Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин — о Радулове и Гурьянове: мы – русские. Всегда вместе держимся

Худобин — о Радулове и Гурьянове: мы – русские. Всегда вместе держимся
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о взаимоотношениях с конкурентом за пост первого номера в клубе Беном Бишопом и дружбе с российскими форвардами команды Александром Радуловым и Денисом Гурьяновым.

«Бен находится с нами в «пузыре». Бен меня постоянно поддерживает. Его нет в раздевалке «Далласа», но у нас с ним не изменились отношения. Раньше бывало, что три матча подряд сыграет он, потом – я. Ничего сверхъестественного. Бен переживает, он всегда рад за меня. Мы абсолютно нормально общаемся.

С Саней Радуловым мы давно знакомы, ещё с юниорской сборной, мы же одногодки. У нас с Сашей очень хорошие отношения. С Денисом Гурьяновым мы познакомились уже в «Далласе». Он, когда только пришёл, сразу сказал: «Вы меня введите в курс дела, что и к чему». У нас с Дэном тоже рабочие отношения. Мы – русские. Всегда вместе держимся», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с российским голкипером «Далласа» можно прочитать на «Чемпионате».

Бадюков: Худобин успешно делает всё, чтобы его не воспринимали просто как хорошего бэкапа
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020