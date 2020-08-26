Худобин — о Радулове и Гурьянове: мы – русские. Всегда вместе держимся

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о взаимоотношениях с конкурентом за пост первого номера в клубе Беном Бишопом и дружбе с российскими форвардами команды Александром Радуловым и Денисом Гурьяновым.
«Бен находится с нами в «пузыре». Бен меня постоянно поддерживает. Его нет в раздевалке «Далласа», но у нас с ним не изменились отношения. Раньше бывало, что три матча подряд сыграет он, потом – я. Ничего сверхъестественного. Бен переживает, он всегда рад за меня. Мы абсолютно нормально общаемся.
С Саней Радуловым мы давно знакомы, ещё с юниорской сборной, мы же одногодки. У нас с Сашей очень хорошие отношения. С Денисом Гурьяновым мы познакомились уже в «Далласе». Он, когда только пришёл, сразу сказал: «Вы меня введите в курс дела, что и к чему». У нас с Дэном тоже рабочие отношения. Мы – русские. Всегда вместе держимся», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью с российским голкипером «Далласа» можно прочитать на «Чемпионате».
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