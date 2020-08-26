Генменеджер «Коламбуса» хочет, чтобы его игроки начали следующий сезон в Европе

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен сообщил о намерении отправить максимальное количество игроков в аренду в европейские клубы на время до начала тренировочного лагеря перед следующим сезоном Национальной хоккейной лиги.

«Игроки, с которыми я уже переговорил, положительно отнеслись к моей идее. Собственно, а почему бы и нет? Если кто-то нездоров, это одно дело. Если они хотят использовать свободное время, чтобы полностью восстановиться после всех травм и убедиться, что они будут на сто процентов готовы к новому сезону в НХЛ, то я могу понять их желание ничего не предпринимать. Но если здоровые спортсмены не хотят играть в хоккей, они выбрали не ту профессию», — цитирует Кекяляйнена The Athletic.

Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 17 ноября, а регулярный чемпионат НХЛ начнётся 1 декабря.