Купер: не одни Кучеров с Пойнтом будут забивать каждый матч. Нужны ребята из глубины

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 1-1) и гол российского форварда Никиты Кучерова.

«Трудности могут подстерегать тебя самым странным образом. Иногда тебе сервируют сэндвич с… в общем, вы поняли, с чем. Который на вкус очень так себе. И эта сломанная клюшка Богосяна, и этот гол, отменённый из-за офсайда, и это преимущество, которое мы упустили за четыре минуты до конца. Единственный фактор в нашу пользу был в том, что нам нравилось, как мы играли. Нужно было просто продолжать бороться, как бы шаблонно это ни звучало. Команды послабее духом сейчас, наверное, сидели бы здесь и говорили: «Бедные мы, несчастные». Но не наша. Мы подобным образом не оперируем. После любой неудачи мы просто переворачиваем страницу. Сегодня нам чертовски нужно было выиграть, нужно было увидеть вознаграждение за всю проделанную работу — и в конце концов мы его получили.

Что все эти парни успели для нас сделать. Мы набрали ребят, которым есть что доказывать. От Маруна, Шаттенкирка и Богосяна и до Коулмана с Гудроу, которых наш генеральный менеджер взял именно потому, что у них есть немного грязи под ногтями. Мы их брали не для того, чтобы они заполняли своими фамилиями протокол. Но то, что они это делают, показывает, какой у них характер. Не одни Кучеров с Пойнтом будут забивать каждый вечер. В большинстве случаев они забьют, но в остальные дни такие ребята из глубины состава совершенно необходимы», — цитирует пресс-служба НХЛ.