«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Пяаярви на новых условиях
«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Магнусом Пяаярви на новых условиях, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба. Срок соглашения остался прежним — до окончания сезона-2020/2021.
В минувшем сезоне шведский форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиги. 29-летний нападающий провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "-3" и восьми минутах штрафного времени.
В шести матчах плей-офф Магнус отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при полезности "-4". В среднем за матч Пяаярви проводил на льду чуть меньше 17 минут в регулярке и чуть меньше 18 минут в плей-офф.
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