Генменеджер «Торонто»: Михеев нам очень нравится. Думаю, он и дальше будет играть за клуб

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас высказался касательно продления контрактов с канадским защитником Трэвисом Дермоттом и российским нападающим Ильёй Михеевым. По окончании сезона игроки становятся ограниченно свободными агентами.



«Не жду здесь особых сложностей. Михеев – отличный человек, выполняет большой объем работы. Он универсален, его можно использовать во всех тройках, а также в меньшинстве. Он нам очень нравится, и думаю, что он и дальше будет играть за нас.



Трэвис – молодой защитник. С его ростом не все в порядке, но он уже успел громко заявить о себе, играя за «Мэйпл Лифс». Они очень хорошие хоккеисты, могут здесь добиться многого», – цитирует Дубаса пресс-служба НХЛ.