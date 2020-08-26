Генменеджер «Торонто»: Михеев нам очень нравится. Думаю, он и дальше будет играть за клуб
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас высказался касательно продления контрактов с канадским защитником Трэвисом Дермоттом и российским нападающим Ильёй Михеевым. По окончании сезона игроки становятся ограниченно свободными агентами.
«Не жду здесь особых сложностей. Михеев – отличный человек, выполняет большой объем работы. Он универсален, его можно использовать во всех тройках, а также в меньшинстве. Он нам очень нравится, и думаю, что он и дальше будет играть за нас.
Трэвис – молодой защитник. С его ростом не все в порядке, но он уже успел громко заявить о себе, играя за «Мэйпл Лифс». Они очень хорошие хоккеисты, могут здесь добиться многого», – цитирует Дубаса пресс-служба НХЛ.
Вайсфельд: Михеева в ближайшее время в России не жду, он будет востребован за океаном
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