Фастовский — о создании «пузыря» в КХЛ: у нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал обстановку в команде, где недавно было зафиксировано 11 заболевших коронавирусом, а также ответил на вопрос о возможности проведения сезона в «пузыре», как это сделано в Национальной хоккейной лиге.

«Я уже не поддерживаю такое ажиотажное отношение к проблеме коронавируса. Все клубы с этим уже столкнулись и за два месяца научились с этим жить. Да, мы объявили официально количество заболевших. Понятно, что вирус гуляет, но потихоньку ребята возвращаются в строй. Про количество сейчас говорить не имеет смысла, потому что каждые два дня ситуация меняется. Мы достаточно оптимистично смотрим вперёд, хотя понимаем, что этот момент нас будет преследовать. Сейчас мы понимаем, что ничего страшного этого нет.



Как быть во время регулярного чемпионата? У нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ. Мы будем стараться жить в обычном режиме, но, при этом, очень ответственно соблюдать требования КХЛ. Они сделают всё, чтобы ограничить распространение вируса в командах. Придётся чем-то жертвовать, и самый болезненный момент — это болельщики на трибунах. Без них любому клубу тяжело, а «Сибири» без болельщиков — не просто тяжело.



Какой процент болельщиков будут пускать с началом чемпионата? Пока по Новосибирской области не объявлено. Мы не знаем, что будет с первого сентября. На сегодняшний день — ноль, вообще без зрителей, но с первого сентября будет постановление, которое это количество изменит. Сколько будет — мы пока не знаем», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.