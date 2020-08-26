Заварухин: молодые должны заменить заболевших, «Сибирь» к этому готовилась заранее

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал итоги предсезонной подготовки своей команды.



«Поначалу предсезонка проходила в плановом режиме, всё что мы запланировали, было выполнено. Но затем сложилась такая ситуация, что возникли проблемы после турнира в Магнитогорске. На сегодняшний момент мы работаем в усечённом объёме с частью игроков, остальные — под контролем доктора. Времени до начала сезона осталось мало. Будем смотреть, у кого как будет со здоровьем, кто в какой форме. Основную часть по базовой физической подготовки мы выполнили, но её можно легко и быстро растерять, не говоря уже о том, что когда человек болеет, то это может быть ещё быстрее.



Мы понимали, что будет ситуация, когда заболевших надо будет заменять молодыми хоккеистами. Мы держим этих ребят в команде до последнего, мы тренировались шестью звеньями. На сегодняшний день молодые в команде, мы стараемся их подвести, чтобы они помогли команде в тяжёлое время. У них будет шанс. Все сборы проходили в расширенном составе и сейчас остаются в общей обойме.



Мне не хочется выделять, кто лучше, а кто хуже выглядел во время предсезонной подготовки. Большинства в предсезонных матчах у нас почти не было. Мы планировали большинством заняться после турнира в Магнитогорске, хотели вторую бригаду составить с Эриком О'Деллом. Но вышло так, что большинства просто не было. Наверное, этим нужно было заняться пораньше», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Фастовский — о создании «пузыря» в КХЛ: у нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ