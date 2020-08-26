Фастовский: мне обидно, что нет самобытного «Адмирала», это серьёзный провал

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Кирилл Фастовский прокомментировал сокращение количества команд на Дальнем Востоке и отсутствие в нынешнем розыгрыше КХЛ «Адмирала» из Владивостока.
«Что изменилось после того, как на Дальнем Востоке остался только один клуб? В плане акклиматизации это упрощает задачу для гостевых команд. Если говорить с точки зрения организации хоккея, то я считаю, что это — серьёзный провал. Это в принципе неправильно для развития КХЛ и хоккея. Но так сложилось, будем летать туда меньше.
Но всё равно все команды туда слетают, это важно. Много же было разговоров, особенно при создании КХЛ, когда обсуждалась идея с дивизионами по географическому принципу. Но клубы же должны находиться в равных условиях, поэтому все по разу туда слетают. И то, что сейчас нет такой самобытной команды, как «Адмирал» — мне обидно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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