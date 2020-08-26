Гендиректор «Сибири»: к нам должны ехать с удовольствием, а не отбывать повинность

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский оценил уровень комплектования команды и поделился ожиданиями перед предстоящим сезоном КХЛ.



«В этом году сложилась редкая, если не сказать — уникальная ситуация для «Сибири». Мы оставили не просто костяк, а оставили всех, кого хотели. Наверное, Демидов — единственный игрок, по которому было не понятно, что делать. И так эта проблема и осталась. Что касается остальных хоккеистов, то я позитивно оцениваю кадровые решения, хотя понятно, что всё будет ясно лишь после окончания сезона. Стартовые позиции — такие, какие мы хотели. У «Сибири» — три вратаря, которых мы собираемся использовать? Вы так спрашиваете, как будто до нас никто так не делал, будто это революция. Так делает половина клубов «верхней восьмёрки списка «Форбс» Континентальной хоккейной лиги. Сейчас ни один клуб, который на что-то рассчитывает, не играет с двумя вратарями. Любая травма лишает конкуренции вратарскую линию, так что в обойме должны быть три вратаря.



Что касается того факта, что у нас стал более возрастной состав, то «Сибирь» всегда будет ориентироваться на воспитание молодых ребят. Этих парней надо готовить, подбирать, привозить и пытаться им помочь раскрыться. Именно тем, кто не смог этого сделать в других клубах. Это то, чем мы занимались раньше. При этом, всё равно без достойного спортивного результата мы не сможем быть центром притяжения как клуб, к нам должны хотеть ехать. Кто-то привлекает финансами, кто-то правильной организацией. «Сибирь» — среднебюджетный клуб, играем в старом дворце. У нас есть много сложностей, которые не позволяют идти по стандартным путям, поэтому мы ищем что-то своё. К нам должны ехать с удовольствием, а не отбывать какую-то повинность, поэтому результат должен быть.



Мы попытались создать симбиоз в этом году. Нас многие критикуют, что у нас много возрастных хоккеистов. Посмотрим и оценим в конце сезона. Сейчас мы идём по этому пути», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Фастовский — о создании «пузыря» в КХЛ: у нас невозможно сделать так, как сейчас в НХЛ