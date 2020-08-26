НХЛ рассматривает вариант с проведением сезона-2020/2021 в четырёх городах

Журналист Джон Шэннон сообщил, что Национальная хоккейная лига рассматривает вариант проведения следующего сезона в четырёх городах.

Минувший регулярный чемпионат был досрочно завершён из-за коронавируса. Матчи Кубка Стэнли — 2020 проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

«Слышал, что НХЛ и профсоюз уже провели предварительные переговоры о следующем сезоне. Одно из предложений состоит в том, чтобы создать четыре «пузыря». 31 команда будет поочерёдно проводить на этих площадках по восемь матчей. В настоящее время ничто не указывает на то, что все эти города будут канадские. Но этот вариант имеет смысл», – написал Шэннон.

Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 17 ноября, а регулярный чемпионат НХЛ начнётся 1 декабря.