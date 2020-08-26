Фастовский: сделаем всё возможное, чтобы Тарасенко играл за «Сибирь». Это наш сын

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал возможность возвращения в будущем в новосибирский клуб воспитанника «Сибири» Владимира Тарасенко, у которого после окончания сезона-2022/2023 закончится контракт с «Сент-Луис Блюз».

«Есть ли хотя бы один процент вероятности того, что мы будем бороться за Владимира Тарасенко? Здесь ответ очень простой: это наш сын, и мы относимся к нему, как родители к сыну. Если он уехал, и у него что-то не получилось, и он решит приехать обратно, то родители его всегда примут. Если надо будет за него побороться, то родители за сына всегда поборются. Так что здесь ответ очевиден. Мы очень бы хотели, чтобы Володя приехал и играл за «Сибирь», и сделаем для этого всё возможное», — приводит слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Из-за рецидива травмы плеча Тарасенко почти полностью пропустил сезон-2019/2020, сыграв только 10 матчей в регулярном чемпионате и четыре — в плей-офф. Летом 2019 года Владимир Тарасенко привозил в Новосибирск выигранный в составе «музыкантов» Кубок Стэнли.