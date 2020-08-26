Заварухин: жаль, что сейчас нет тренерских конференций. Учиться ведь никогда не поздно

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин рассказал, работа какого коллеги вызвала у него самую высокую оценку, а также посетовал на отсутствие общения с тренерами других команд КХЛ.

«Раньше хоккейные тренеры разных команд собирались, обсуждали, устраивали мозговые штурмы. Сейчас этого в нашем хоккее нет. Я считаю, этого не хватает. Очень интересно бывает общаться с коллегами, собраться на какую-нибудь конференцию. Может быть кто-то скажет что-то новое. Учиться ведь никогда не поздно и даже необходимо для развития.



Мне в прошлом сезоне понравились многие. Понравился «Ак Барс» и ЦСКА. По тренерской мысли выделю «армейцев» и работу Никитина. Мощная команда с гибкой тактикой, могли сыграть и просто, и мастеровито», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.